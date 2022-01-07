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Вирусолог Аграновский об опасности французского штамма: «Может частично уходить от вакцин»
Общество
Вирусолог Аграновский об опасности французского штамма: «Может частично уходить от вакцин»
Федеральное агентство новостей  / 

Профессор вирусологии, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал в беседе с ФАН, насколько высока вероятность заражения россиян опасным вариантом коронавируса IHU. На сегодняшний день им успели заразиться около 12 туристов во Франции. Считается, что путешественники подхватили его после поездки в Камерун.

«Сейчас рано говорить о заразности, опасности и особенностях течения COVID-19, вызываемого вариантом IHU. Этот вариант SARS CoV-2 несет значительное число аминокислотных замен и делеций, в том числе две существенные замены в S белке — N501Y и E484K, — которые могут повышать его контагиозность и способность частично уходить от вакцин. Однако комбинация этих двух замен есть и в ряде известных штаммов, включая "Дельта" и "Омикрон"», — пояснил спикер информагентства.

Ученый также оценил возможную скорость распространения и побочные эффекты смертельно опасной разновидности коронавируса. По его словам, этот штамм не отличается существенно от других с точки зрения эпидемиологии, но этот факт еще предстоит проверить.

«Следует наблюдать за IHU — его распространением, симптомами, нейтрализацией вакцинными антителами. В более общем плане возникновение новых штаммов в высокой степени вероятно в странах (например, Африки), где уровень вакцинирования низок, а тестирование населения и мониторинг вариантов вируса проводятся пунктирно. Сейчас не время ездить в Камерун, иными словами. Но людям, испытывающим непреодолимую тягу к странствиям, этого не объяснишь», — заключил вирусолог Аграновский.

Ранее ВОЗ призвала всех вакцинироваться от коронавируса, так как это наилучший способ борьбы с «Омикроном». В организации также акцентировали внимание на бустерных дозах.

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франция аграновский камерун коронавирус омикрон
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