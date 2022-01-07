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Президент Казахстана Токаев обратится к гражданам республики 7 января

Политика
Президент Казахстана Токаев обратится к гражданам республики 7 января
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 7 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев обратится к жителям республики на фоне происходящих в стране событий, сообщили местные СМИ.

Уточняется, что обращение лидера республики будет показано 7 января в эфире местных телеканалов.

«Сегодня в обед президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, об этом сообщает официальный представитель главы государства Берик Уали», — сообщил телеканал «Хабар 24».

Токаев ранее пообещал сделать все для защиты интересов граждан Казахстана. До этого глава государства назвал уместным и своевременным обращение к членам ОДКБ за помощью на фоне протестов в республике.

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