Президент Казахстана Токаев обратится к гражданам республики 7 января

Нур-Султан, 7 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев обратится к жителям республики на фоне происходящих в стране событий, сообщили местные СМИ.

Уточняется, что обращение лидера республики будет показано 7 января в эфире местных телеканалов.

«Сегодня в обед президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, об этом сообщает официальный представитель главы государства Берик Уали», — сообщил телеканал «Хабар 24».

Токаев ранее пообещал сделать все для защиты интересов граждан Казахстана. До этого глава государства назвал уместным и своевременным обращение к членам ОДКБ за помощью на фоне протестов в республике.