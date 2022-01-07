Волонтеры спасли заблудившегося в лесах ЯНАО вахтовика

Салехард, 7 января. Вахтовик провел в лесу в сорокаградусный мороз около 17 часов. Спасателям удалось его найти и передать медикам.

Инцидент произошел накануне в городе Губкинский (ЯНАО). Родственники потерявшегося мужчины обратились за помощью к волонтерам. Они сообщили, что мужчина работает вахтовиком и в последнее время сильно выпивал, в результате чего у него начались галлюцинации.

Он отправился в лес в сорокаградусный мороз и заблудился. Потерпевший блуждал около 17 часов и чудом выжил. Волонтерам удалось найти его в районе карьера с сильным обморожением. Спасатели срочно передали его медикам.

Подмосковные спасатели вытащили из воды мужчину, провалившегося под лед во время рыбалки, сообщало РИАМО. Инцидент произошел на озере-охладителе Электрогорской гидроэлектростанции.