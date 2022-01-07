Администрация президента Казахстана заявила о восстановлении правопорядка по всей стране

Нур-Султан, 7 января. Силовики сумели восстановить правопорядок во всех регионах Казахстана. С таким заявлением выступил первый заместитель главы администрации казахского президента Даурен Абаев.

По словам чиновника, сейчас ведется поиск и розыск оставшихся радикалов, которые причастны к протестам.

«Сейчас ведется поиск и розыск остатков бандитов. Сейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны», — передает его слова Sputnik Казахстан.

Даурен Абаев подчеркнул, что многих боевиков удалось задержать. Полицейские устанавливают их личности и выясняют, причастны ли они к каким-либо экстремистским организациям.

Прокуратура Казахстана ранее завела уголовные дела из-за массовых беспорядков. Начато досудебное расследование актов терроризма в республике.