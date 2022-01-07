Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Москва, 7 января. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством и пожелал им здоровья. Глава столицы также призвал сохранять в себе желание совершать добрые дела.

Праздник Рождества Христова дарит людям радость, любовь и добро. В этот период граждане стараются быть внимательнее друг к другу, помогать тем, кто нуждается в поддержке и откликаться на чужую беду.

«Очень важно, чтобы рождественское желание делать добрые дела оставалось с нами всегда», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Рождество Христово — один из двух важнейших праздников в христианстве — в России отмечается 7 января. Канун праздника (Сочельник) и ночь перед Рождеством на Руси знаменовали начало зимних гуляний, которые проходили на Святки.