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Собянин поздравил москвичей с Рождеством

  /   Обновлено: 07 января 2022 09:59
Общество
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 7 января. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством и пожелал им здоровья. Глава столицы также призвал сохранять в себе желание совершать добрые дела.

Праздник Рождества Христова дарит людям радость, любовь и добро. В этот период граждане стараются быть внимательнее друг к другу, помогать тем, кто нуждается в поддержке и откликаться на чужую беду.

«Очень важно, чтобы рождественское желание делать добрые дела оставалось с нами всегда», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Рождество Христово — один из двух важнейших праздников в христианстве — в России отмечается 7 января. Канун праздника (Сочельник) и ночь перед Рождеством на Руси знаменовали начало зимних гуляний, которые проходили на Святки.

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