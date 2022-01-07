«Этот день в истории». Что произошло 7 января, праздники, факты, люди

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников года — Рождество Христово. В верующих семьях начинают поститься за шесть недель до этого. А на сам праздник после утренней службы в храме принято устраивать застолье.

В 1785 году два смельчака впервые пересекли пролив Ла-Манш на воздушном шаре. Первопроходцами маршрута стали француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар и американец Джон Джеффрис. Путешественники стартовали из Дувра и приземлились в Кале.

Ровно 69 лет назад президент Гарри Трумэн заявил о наличии у Америки водородной бомбы. Политик нередко делал провокационные заявления насчет войн и применения ядерного оружия. В частности он назвал бомбардировку Хиросимы и Нагасаки «величайшим делом в истории».

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».