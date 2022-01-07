Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 11:15
11:15
Общество
Депутат Госдумы Милонов призвал сажать в тюрьму за оккультно-мистическую деятельность
11:12
Общество
Аэропорт Нур-Султана начал работу в штатном режиме
11:11
Армия
МО РФ: командующий ВДВ Сердюков назначен руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане
11:07
Происшествия
Sputnik Казахстан: вооруженные банды начали отступать из Алма-Аты
11:06
Общество
Появился трейлер продолжения хита Netflix «Озарк»
11:05
Армия
Минобороны РФ: в состав российских миротворческих сил в Казахстане вошли подразделения ВДВ
11:03
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Башкирии
11:01
Экономика
Доллар может подешеветь до 70 рублей к концу года
11:01
Общество
АЗС возобновили работу в Алма-Ате
11:01
Происшествия
В Сети появилось видео активной стрельбы в центре Алма-Аты
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Этот день в истории». Что произошло 7 января, праздники, факты, люди

Общество

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников года — Рождество Христово. В верующих семьях начинают поститься за шесть недель до этого. А на сам праздник после утренней службы в храме принято устраивать застолье.

В 1785 году два смельчака впервые пересекли пролив Ла-Манш на воздушном шаре. Первопроходцами маршрута стали француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар и американец Джон Джеффрис. Путешественники стартовали из Дувра и приземлились в Кале.

Ровно 69 лет назад президент Гарри Трумэн заявил о наличии у Америки водородной бомбы. Политик нередко делал провокационные заявления насчет войн и применения ядерного оружия. В частности он назвал бомбардировку Хиросимы и Нагасаки «величайшим делом в истории».

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 7 января, праздники, факты, люди
праздник общество история этот день в истории
Комментировать