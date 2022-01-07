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Депутат Госдумы Виталий Милонов о ситуации в Казахстане: «Все очень боятся»

  /   Обновлено: 07 января 2022 10:11
Общество
Депутат Госдумы Виталий Милонов о ситуации в Казахстане: «Все очень боятся»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Депутат Государственной думы Виталий Милонов вышел на связь из Казахстана, охваченного массовыми протестами. По его словам, в Нурсултане очень тревожная обстановка.

Новогодние праздники в республике начались с трагических событий. В первый день января в стране повысили цену на сжиженный газ, и уже на следующий день в Мангистауской области начались уличные демонстрации. Вскоре массовые протесты охватили другие регионы. Ситуация в Казахстане напряженная: мародеры грабят магазины, торговые центры и банкоматы, мобильная связь время от времени пропадает.

Депутат Госдумы Виталий Милонов сейчас находится в столице страны, Нурсултане. Он признался, что в городе ситуация на данный момент достаточно напряженная.

«Мы в Казахстане. Сегодня Рождество. В городе очень тревожная обстановка. Несмотря на то, что Нурсултан, бывшая Астана, город достаточно спокойный, здесь сегодня полно военных, силовиков, стоит бронетехника на улицах. У людей нет простой телефонной связи, не говоря уже про интернет», — сказал он.

Милонов признался, что жители столицы Казахстана находятся в напряжении и опасаются, что массовые беспорядки охватят и их город.

«У нас, россиян, прибывших из Москвы, местные люди спрашивали о том, как обстановка на юге, охваченном огнем массовых беспорядков. Все очень боятся, что беда придет и сюда, в Нурсултан», — сказал он.

Ранее появилась информация, что жителям республики снова ограничили доступ к интернету. Об этом сообщил источник в Восточно-Казахстанской области.

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