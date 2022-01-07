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Андрис Лиепа объяснил свой уход из Большого театра

  /   Обновлено: 07 января 2022 09:50
Общество
Андрис Лиепа объяснил свой уход из Большого театра
Global Look Press  /  Viktor Chernov

Москва, 7 января. Артист балета Андрис Лиепа заявил, что всегда мечтал танцевать в Большом театре ведущие роли. А когда ему стало там тесно в творческим плане, то покинул театр.

По словам народного артиста России, в молодости некоторые свои роли он исполнял не так, как хотелось. Приходилось тренироваться несколько лет, чтобы отточить их до уровня мастера.

«За девять лет службы в Большом я станцевал в "Лебедином озере" всего семь раз. Когда мне стало тесно в Большом, я пошел в другие театры и стал солистом во многих известных труппах мира», — поделился он с «АиФ».

Андрис Лиепа — сын народного артиста СССР Мариса Лиепы и актрисы Московского драматического театра имени Пушкина Маргариты Жигуновой. Его сестра Илзе Лиепа продолжила династию.

Ранее бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова высказалась об отношениях с предпринимателем Сулейманом Керимовым. Их роман длился больше двух дет и закончился громким скандалом.

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