Андрис Лиепа объяснил свой уход из Большого театра

Москва, 7 января. Артист балета Андрис Лиепа заявил, что всегда мечтал танцевать в Большом театре ведущие роли. А когда ему стало там тесно в творческим плане, то покинул театр.

По словам народного артиста России, в молодости некоторые свои роли он исполнял не так, как хотелось. Приходилось тренироваться несколько лет, чтобы отточить их до уровня мастера.

«За девять лет службы в Большом я станцевал в "Лебедином озере" всего семь раз. Когда мне стало тесно в Большом, я пошел в другие театры и стал солистом во многих известных труппах мира», — поделился он с «АиФ».

Андрис Лиепа — сын народного артиста СССР Мариса Лиепы и актрисы Московского драматического театра имени Пушкина Маргариты Жигуновой. Его сестра Илзе Лиепа продолжила династию.

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