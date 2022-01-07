Вице-премьер Киргизии Ташиев заявил об отправке в Казахстан 150 миротворцев по линии ОДКБ

Бишкек, 7 января. Парламент Киргизии рассмотрит инициативу об отправке в Казахстан миротворческого контингента из 150 человек в рамках миссии ОДКБ. Об этом заявил вице-премьер Киргизии Камчыбек Ташиев.

Отправку миротворцев должен одобрить парламент, проголосовать должны будут не менее 60 из 90 депутатов.

«Мы планируем отправить 150 военнослужащих и 19 единиц техники», — заявил вице-премьер.

Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января, через двое суток они перетекли в нападения на представителей власти. В столице начались столкновения мародеров с силовиками, полиция применила против погромщиков газ и светошумовые гранаты. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.

В среду, 5 января, Совбез республики назвал ситуацию «подрывом целостности государства» и обратился за помощью к ОДКБ. Глава Республики Казахстан выступил с третьим обращением на фоне акций протестов в стране.