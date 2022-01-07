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Татьяна Тарасова не появится в финале «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем

Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не появится в финале «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 января. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пропустила съемки финального выпуска шоу «Ледниковый период». Отказаться от работы знаменитую наставницу вынудили проблемы со здоровьем.

Зрители заметили, что в последних выпусках «Ледникового периода» Тарасова отсутствовала за судейским столом. Не появится она на своем месте и в финале, передает kp.ru.

В конце 2021 года тренеру пришлось вплотную заняться своим здоровьем. Она страдает от повышенного давления и ряда других проблем, которые необходимо держать на контроле. По этой причине Тарасовой нужно регулярно проходить профилактику и лечение в стационаре. Иногда судья «Ледникового периода» вынуждена делать это в ущерб работе.

Отсутствие тренера на своем месте должны компенсировать звездные гости, появление которых станет сюрпризом для зрителей. Например, среди них окажется король эстрады Филипп Киркоров. Финал «Ледникового периода» выйдет в эфир 8 января в 17:50.

Среди пар, борющихся за звание победителя проекта, оказались тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева. В полуфинале они поцеловались на льду, чем поразили олимпийскую чемпионку Татьяну Навку.

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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Тарасова не появится в финале «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем
ледниковый период шоу тарасова
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