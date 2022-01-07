Критики включили «Рядового Чээрина» в рейтинг лучших фильмов 2021 года

Москва, 7 января. Военная лента «Рядовой Чээрин» режиссера Дмитрия Кольцова заняла вторую строчку в рейтинге лучших фильмов года по версии редакции «Кинопоиска», уступив полнометражному «Мажору».

Лента была снята по мотивам повести якутского автора Тимофея Сметанина. События разворачиваются осенью 1943 года, когда немецкие солдаты хозяйничали на передовой. Прибывший на фронт якутский охотник Егор Чээрин демонстрирует навыки заправского снайпера. В первом же бою он вступает в схватку с фашистами.

Съемки «Рядового Чээрина» проходили в 2015 году под руководством Аркадия Новикова. Однако в связи со смертью режиссера кинопроизводство приостановили на три года. В итоге фильм доснял Дмитрий Кольцов. На «Кинопоиске фильм получил оценку 7,2 балла. С полным списком лучших фильмов года можно ознакомиться здесь.

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