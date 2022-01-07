Вьетнамский VinFast полностью переходит на производство электрокаров

Лас-Вегас, 7 января. Автомобилестроительная компания из Вьетнама VinFast поделилась грандиозными планами на ближайшее время.

Несмотря на свежую демонстрацию новых электрокаров в ноябре 2021 года, автоконцерн продолжает удивлять общественность новостями. Выставка CES 2022 стала местом, где руководство компании объявило сразу о нескольких серьезных нововведениях.

Совсем недавно, в конце прошлого месяца, во Вьетнаме стартовало строительство специального завода по производству тяговых аккумуляторов марки. Помимо этого, новый гендиректор фирмы Ле Тхи Тху Туй заявила, что к концу этого года организация полностью прекратит разработку машин на традиционных движках и сосредоточится на создании электромобилей.

Также, к выставке в Лас-Вегасе VinFast приурочил начало приема заказов на модели, которые представили еще осенью, но которым сменили названия. Это VinFast VF8 (вместо VF e35), оборудованный двумя агрегатами мощностью 408 л.с. при возможности преодолевать на одном заряде до 510 километров и стоимостью в Европе в районе 36 133 евро (около 3 млн рублей по текущему курсу).

Кроссовер VF e36 переименовали в VF9. Данный автомобиль способен пройти без подзарядки 680 километров, а цена на него начинается от 49 280 евро или 4,1 млн рублей. Примечательно, что новые новости для автолюбителей и ценителей VinFast на этом не закончились. На потребительскую выставку электроники в США автокомпания привезла также три концепт-кара, которые в будущем должны стать паркетниками VF5, VF6 и VF7.

Мероприятие CES 2022 в Лас-Вегасе привлекло многие страны, компании и бренды, которые показывали там свои инновационные разработки в различных отраслях. Концерн BMW, например, презентовал электрокроссовер iX, который может мгновенно менять цвет кузова.