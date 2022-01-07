Появился новый трейлер фантастического боевика Роланда Эммериха «Падение Луны»

Лос-Анджелес, 7 января. Новый трейлер фильма-катастрофы «Падение Луны» режиссера Роланда Эммериха опубликовали на YouTube. Премьера фантастического боевика запланирована на 4 февраля.

В новой ленте Эммериха некая силы смещает Луну с ее орбиты, поэтому Земле грозит столкновение со спутником. Команда героев, которых сыграли Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли, совершает миссию в космос, чтобы спасти планету.

Эммерих известен картинами, в которых человечеству грозит уничтожение. Именно он срежиссировал «День независимости», «Годзиллу» 1998 года, «Послезавтра», «2012» и другие ленты.

Ранее в Сети появился второй трейлер экранизации игры Uncharted. В ролике можно увидеть звезду «Человека-паука» Тома Холланда, который играет главного героя Нейтана Дрейка.