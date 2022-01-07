Москва, 7 января. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Он отметил, что этот праздник объединяет людей вокруг высоких духовных ценностей.

В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов и всего наилучшего.

«Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл», — сказал российский лидер.

В прошлые года Путин встречал Рождество Христово в храмах в различных регионах России. Однако в этом году президент решил не покидать свою резиденцию. Причиной тому мог стать плотный график российского лидера.