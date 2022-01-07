Аналитик Скаршевский ожидает скорого закрытия предприятий Украины из-за стоимости газа

Москва, 7 января. Российские производители имеют большое преимущество перед украинскими конкурентами из-за стоимости газа. Такое мнение высказал аналитик института Growford Виктор Скаршевский, сообщает РИА Новости.

Украина переживает непростые времена из-за выросшей цены на газ. Многие предприятия из-за этого оказались на грани закрытия. Скаршевский считает, что в 2022 году могут остановить работу до 15% производств.

«У нас же газ по спотовым ценам — 1000-1500 долларов, а в той же Германии — 200-250 долларов. А если говорить о России, то там вообще около 100 долларов. Это долгосрочные контракты. Поэтому у них есть преимущество перед украинскими производителями», — заявил аналитик.

Европейский энергетический кризис, начавшийся осенью 2021 года, нанес серьезный удар по экономике Украины. Политики страны решили не покупать газ напрямую у России. В итоге Украина теперь вынуждена приобретать топливо у партнеров в ЕС по европейским ценам. Ситуацию усугубляет нехватка угля, из-за чего больше половины ТЭС в стране были вынуждены приостановить работу.

В Министерстве экономики Украины сообщили о значительном повышении цен на импортный газ. За год стоимость выросла до 730 долларов за тысячу кубических метров.