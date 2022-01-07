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Боевики обезглавили молодого курсанта в Казахстане

Происшествия
Боевики обезглавили молодого курсанта в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Нур-Султан, 7 января. Известен как минимум один случай, когда боевики обезглавили молодого курсанта в Казахстане, заявил замглавы администрации президента Даурен Абаев.

Массовые беспорядки начались в Казахстане с первых чисел года на фоне двукратного роста цен на сжиженный газ. Протестные акции быстро переросли в беспорядки, в ходе которых экстремисты нападали на социально значимые объекты, правительственные здания и сотрудников правоохранительных органов.

За время беспорядков силовики уничтожили в Казахстане 26 вооруженных преступников, сообщили в МВД. Более трех тысяч человек были задержаны. По словам Абаева, со стороны террористов во время беспорядков действовали вооруженные специальными винтовками снайперы.

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