Нур-Султан, 7 января. Известен как минимум один случай, когда боевики обезглавили молодого курсанта в Казахстане, заявил замглавы администрации президента Даурен Абаев.

Массовые беспорядки начались в Казахстане с первых чисел года на фоне двукратного роста цен на сжиженный газ. Протестные акции быстро переросли в беспорядки, в ходе которых экстремисты нападали на социально значимые объекты, правительственные здания и сотрудников правоохранительных органов.

За время беспорядков силовики уничтожили в Казахстане 26 вооруженных преступников, сообщили в МВД. Более трех тысяч человек были задержаны. По словам Абаева, со стороны террористов во время беспорядков действовали вооруженные специальными винтовками снайперы.