Госдеп США заявил о готовности помочь руководству Казахстана найти решение для деэскалации

Вашингтон, 7 января. США готовы к оказанию помощи Казахстану в решении политических и экономических проблем на фоне протестов в стране. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он выразил надежду, что власти республики смогут найти решение для деэскалации ситуации, сложившейся на фоне беспорядков. Прайс подчеркнул, что он имеет ввиду проблемы, которые «по своей сути являются экономическими и политическими».

«В том, что касается наших рекомендаций, мы бы не хотели выступать с предписаниями», — добавил он.

Кроме того, представитель госдепартамента отметил, что Белый дом мог бы содействовать в решении «проблемы коррупции» в Казахстане.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает конституционные институты и свободу СМИ в республике.