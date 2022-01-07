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Зрители разошлись во мнении относительно фильма «Чемпион мира»

Шоу-бизнес
Зрители разошлись во мнении относительно фильма «Чемпион мира»
Кадры из фильма «Чемпион мира»

Москва, 7 января. Драматический фильм о шахматистах «Чемпион мира» был представлен в российских кинотеатрах. Зрители оставили первые отзывы о киноленте.

На YouTube-канале «Кинореактор» появился обзор, в котором автор обсудил детали картины. Подписчики также поделились своим мнением.

«Абсолютно не раскрыта тема прокачки персонажей. Непонятно, в какой шмот были одеты главные герои, и ни одного слова про важность приоритета интеллекта при создании шахматиста», — отметил Ded Vred.

Олег Каширин отметил, что фильм ему очень понравился. Он смотрится на одном дыхании, но при этом в нем показаны близкие к реальности события.

«Хабенский снова Хабенский. Это просто треш какой-то. Он как с убойной силы встал в роль страдальца и полуистерика, так из нее и не выходит. Не могу смотреть фильмы с ним», — подчеркнул Александр Максимов.

Ksenia Sevastianova не оценила киноленту. Она считает, что он не достоин просмотра даже на один раз. Она считает, что Никита Михалков создает хорошие фильмы, но в этот раз он сильно разочаровал.

Ранее политолог Алексей Албу в интервью для ФАН поделился мнением о новой российской картине «Гранит». По его мнению, подобные картины способны не только пробить брешь в инфополе, но и достучаться до сердец молодого поколения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Зрители разошлись во мнении относительно фильма «Чемпион мира»
кино отзывы чемпион мира
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