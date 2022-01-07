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Мэр Львова Садовый отправил детей учиться противостоять «российской агрессии»

Политика
Мэр Львова Садовый отправил детей учиться противостоять «российской агрессии»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Петро Панч

Львов, 7 января. Мэр Львова Андрей Садовый отправил своих сыновей на стрельбище учиться «войне» с Россией.

Садовый решил обучить своих детей противостоять «российской агрессии» во время семейного похода на стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны. Об этом он написал в своем аккаунте Facebook.

«Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием… пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения являются обязательными для каждого украинца», — написал мэр Львова.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет назвал «сдерживание» России приоритетной задачей государства. Он добавил, что в настоящее время рассматривается возможность поставок оружия украинским военным. Лаанет подчеркнул, что оно будет передано только в том случае, если на Украине начнутся реальные военные действия.

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