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Читатели Haber7 назвали русских более честными в сравнении с Западом

Политика
Читатели Haber7 назвали русских более честными в сравнении с Западом
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 7 января. Российский эксперт Юрий Мавашев обсудил роль Турции между НАТО и Россией. По его мнению, Анкара не забудет, что Вашингтон исключил ее из программы совместного производства истребителя F-35.

Своим мнением относительно турецкой политики поделились читатели издания Haber7. Они считают, что в этой ситуации Анкаре следует доверять Москве.

«Отныне турки стали определять ход событий в тех регионах, в которые они вмешались. В этих условиях западные страны видят в турках препятствие для собственных интересов и чрезвычайно обеспокоены этим», — отметил один из пользователей.

Читатель «Ммм» считает, что НАТО не оказывает должной поддержки Турции. Она является одним из старейших членов Альянса, но в итоге Запад больше думает об Украине.

«Русские честнее, чем Запад. Армян провоцировали французы, греков — британцы, Ирак и Сирию — США. Иными словами, Запад намного коварнее. В этой ситуации мы должны думать как о нашем соседстве с Россией, так и о том, что русские более открыты», — подчеркнул Avc.

Ранее политолог Николай Межевич заявил, что для раскачивания ситуации в Казахстане необязательно устраивать Майдан. Достаточно вывести до 40 тысяч человек на улицы.

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