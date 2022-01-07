Читатели Wall Street Journal назвали 2021 год успешным для Путина и провальным для Байдена

Вашингтон, 7 января. Американское издание Wall Street Journal подвело итоги 2021 года, по результатам которого президент РФ Владимир Путин оказался победителем, а американский лидер Джо Байден — проигравшим.

Глава РФ попал в список тех, для кого ушедший год оказался успешным. Американцы удивились, почему Байден напрямую не вошел в топ-лист неудачников, хотя там указано дело продвижение демократии.

«Как мог не возглавить этот список лузеров Джо Байден, который в 2021 году прожил год исторической президентской некомпетентности?» — написал Brian Henry.

Nick M считает, что вершину списка должны занимать США. Они столкнулись с инфляцией, мигрантами, многочисленными демонстрациями и коронавирусной пандемией.

«Неважно, выкрикивает ли Байден или шепчет свои приказы и угрозы, но весь мир знает, что он не тот крутой парень, которого следует опасаться. Он очень и очень слабый президент», — подчеркнул D Paris.

James Logothetis подчеркнул, что список лузеров неполный без Евросоюза. Он боится конфронтаций Китаем, но фактически является реинкарнацией Лиги Наций.

Ранее американские журналисты рассказали, что Байден, несмотря на обещания добиться признания российского коллеги Владимира Путина, на деле лишь предпринял слабые попытки прийти к договоренностям.