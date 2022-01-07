Читатели Daily Mail поддержали миротворческую миссию России в Казахстане

, 7 января. Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан начали совместную миротворческую миссию в Казахстане. Эту новость бурно обсудили читатели британского издания Daily Mail.

Силы ОДКБ будут направлены в республику на определенный период для стабилизации обстановки в стране. Британцы поддержали стремление пяти экс-советских государств.

«Британский аналог протестов из-за роста цен на топливо — возмущенные комментарии на Daily Mail. Наконец-то могу сесть в кресло и расслабиться, ведь я знаю, что Борис не пошлет полицейских», — пошутил ChlorinatedBooster.

Mark999 отметил, что на севере Казахстана проживает много русских людей. Поэтому Москва имеет полное право беспокоиться, когда происходят подобные события. К тому же, если НАТО вмешивалось в Афганистан, Югославию и прочие страны, то к Кремлю и подавно не может быть претензий.

«Молодцы, русские!» — воскликнул PowerRanger459.

Пользователь AM нашел сходство протестов в Казахстане с Майданом. Сценарий ровно тот же, и снова события у российских границ. Он не понимает, почему Запад пытается начать войну с РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в рождественскую ночь она всей душой с миротворцами ОДКБ, которых направили в Казахстан.