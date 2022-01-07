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Два человека погибли при взрыве газа в Пензе

  /   Обновлено: 07 января 2022 09:11
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Пензе
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Пенза, 7 января. Взрыв газовоздушной смеси в жилом доме в Пензе привел к гибели двух человек. Об этом сообщают в пресс-службе экстренных служб.

По имеющейся информации, из здания были эвакуированы 25 человек. Несущие конструкции не были повреждены, разрушены только два оконных проема. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

«В квартире на пятом этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси и начался пожар. В ходе тушения возгорания обнаружены тела двух погибших», — рассказал представитель в экстренных службах.

Ранее стало известно, что 84-летний мужчина пострадал при взрыве газового баллона в Выборге.

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