Пользователи Twitter высмеяли правительство Британии из-за скандалов

Лондон, 7 января. В среду 5 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отвечал на вопросы. В ходе мероприятия политики двух основных партий обвиняли друг друга в некомпетентности.

От лейбористов выступила замглавы фракции Анджера Райнер. Она обвинила премьера в плохой работе, поскольку он, либо отрицает проблему, либо переводит ее в шутку, либо ищет виновных. Британцы в соцсетях обсудили перепалку между политиками.

«К сожалению, она сказала это с улыбкой. Если бы она этого не делала, то эффект мог бы быть другой», — написал @RussellWRobert1.

Пользователь @RIWills считает, что Райнер — мастер, когда речь идет о выпадах в сторону властей. Она делает это мягко и медленно, но тонко.

«Приватизация работает очень хорошо. Богатые толстеют, бедные нервничают в голоде и холоде», — отметил @daidwayne2713.

Читатель @temitopewright не согласился с речью Джонсона, который обвинил лейбористов в некомпетентности из-за того, что они хотели ввести локдаун после появления штамма коронавируса «Омикрон». Он напомнил, что уже долгие годы власть контролируют консерваторы, а потому говорить что-то об их оппонентах глупо.

Ранее стало известно, что экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра могут лишить высшего рыцарского ордена — Ордена Подвязки. Петиция об этом появилась на сайте change.org и за полдня набрала поддержку более 100 тысяч человек людей.