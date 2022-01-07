В Новосибирске умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

Новосибирск, 7 января. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Бонкин, минувшей осенью он отпраздновал свое 100-летие.

О кончине участника войны в Советском районе сообщили его родственники 6 января, уточнив, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Общественники подозревают, что ветерана заразили визитеры из «Единой России», побывавшие у него дома перед кончиной. С просьбой проверить информацию они обратились в прокуратуру.

Николай Сергеевич Бонкин родился 8 октября 1921 года в селе Токорево Алтайского края. На фронт попал будучи солдатом полковой школы в Виннице в Украине. Дошел до Берлина, побывал в гитлеровском бункере и в здании рейхстага. После победы еще год проработал на разборах немецких военных заводов. Домой вернулся в конце 1946 года. С 1986 года вместе с семьей жил в Новосибирске.

По данным Совета ветеранов города, Николай Сергеевич автор книги «Долгая дорога домой», награжден орденом Отечественной войны II степени.

Ранее новосибирский ветеран ВОВ Иван Федорович Зонов рассказал корреспонденту ФАН о фронте в сибирском тылу и юношеских воспоминаниях о начале войны.