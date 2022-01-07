Второй пострадавший при жесткой посадке вертолета скончался в Башкирии

Уфа, 7 января. Скончался второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Благовещенском районе Башкирии, сообщил региональный Минздрав в пятницу, 7 января.

Пострадавший умер по дороге в госпиталь Уфы в машине скорой помощи, уточнили в министерстве. Он стал второй жертвой аварии. Всего на борту вертолета находились три человека.

Вертолет AS 350 с бортовым номером RA-07219 совершил жесткую посадку около деревни Карагайкуль. По предварительной информации транспорт летел по маршруту Уфа — село Павловка.