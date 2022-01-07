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Большинство участвовавших в беспорядках в Алма-Ате боевиков были задержаны

Общество
Большинство участвовавших в беспорядках в Алма-Ате боевиков были задержаны
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Алма-Ата, 7 января. Многие боевики, участвовавшие в столкновениях в Алма-Ате, задержаны и ликвидированы. Об этом сообщил замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

Личности задержанных устанавливаются. Сейчас ведется поиск и розыск других боевиков.

Накануне правительство Казахстана ввело критический уровень террористической опасности на территории всей республики.

Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев также сообщил, что со стороны террористов действовали снайперы. По его словам, они были вооружены специальными винтовками.

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Казахстан беспорядки алма-ата
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