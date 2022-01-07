Интенсивная перестрелка ведется на площади Республики в Алма-Ате

Алма-Ата, 7 января. На центральной площади в Алма-Ате началась интенсивная перестрелка. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Силовики продолжают масштабную зачистку в Алма-Ате на фоне беспорядков. Власти города сообщили, что террористические группы оказывают ожесточенное сопротивление, передает агентство.

Силовики продолжают масштабную зачистку в Алма-Ате на фоне беспорядков. Власти города сообщили, что террористические группы оказывают ожесточенное сопротивление.

Массовые беспорядки начались в Казахстане 2 января и продолжаются до сих пор. Причиной протестов стало резкое повышение цен на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев на этом фоне распустил правительство. Также в республике было введено чрезвычайное положение.