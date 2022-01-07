Террористы попытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении Казахстана

Алма-Ата, 7 января. Террористы осуществили несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении в Казахстане, заявил первый замглавы администрации президента страны Даурен Абаев.

Военнослужащие пограничных войск дважды отбили нападение на телебашню Кок-тобе, рассказал Абаев о столкновениях в Алма-Ате.

В стране со 2 января не утихают протесты, вспыхнувшие на фоне роста цен на автомобильное топливо. Массовые беспорядки проходят в крупных городах страны. Экстремисты совершают атаки на правительственные здания, социально значимые объекты и нападают на сотрудников правоохранительных органов.

Национальная гвардия Казахстана ранее сообщила, что экстремисты используют гладкоствольные ружья во время атак. Террористы также берут в руки арматуры и бросают «коктейли Молотова».