Миротворцы ОДКБ не принимают участие в боях против террористов в Казахстане

Нур-Султан, 7 января. Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности не принимает участие в боевых действиях на территории Казахстана.

Миротворцы не помогают силовикам в ликвидации экстремистов. Соответствующей информацией поделился первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

Казахстанское правительство ранее ввело критический уровень террористической угрозы на территории всей страны. Национальная гвардия заявила, что в ходе массовых беспорядков ранения получили 216 военнослужащих. Экстремисты во время погромов и атак на правоохранителей применяют гладкоствольные ружья.