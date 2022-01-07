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Миротворцы ОДКБ не принимают участие в боях против террористов в Казахстане

Общество
Миротворцы ОДКБ не принимают участие в боях против террористов в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Нур-Султан, 7 января. Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности не принимает участие в боевых действиях на территории Казахстана.

Миротворцы не помогают силовикам в ликвидации экстремистов. Соответствующей информацией поделился первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

Казахстанское правительство ранее ввело критический уровень террористической угрозы на территории всей страны. Национальная гвардия заявила, что в ходе массовых беспорядков ранения получили 216 военнослужащих. Экстремисты во время погромов и атак на правоохранителей применяют гладкоствольные ружья.

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Казахстан беспорядки одкб
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