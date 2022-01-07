Снайперы принимали участие в беспорядках со стороны террористов в Казахстане

Алма-Ата, 7 января. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками. Так Абаев прокомментировал столкновения в Алма-Ате.

Массовые протесты вспыхнули в Казахстане в первые дни нового года. Демонстранты выступают против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. В республике отключили интернет и приостановили вещание телеканалов. Власти Казахстана попросили у ОДКБ помощь в решении ситуации. Совет коллективной безопасности принял решение направить в республику миротворческие силы.

Ранее власти Казахстана ввели критический уровень террористической угрозы на территории всей республики.