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Демонстранты провели ночь на площади Ынтымак а Актау

Общество
Демонстранты провели ночь на площади Ынтымак а Актау
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Актау, 7 января. Участники акций протеста в Казахстане провели ночь на территории площади Ынтымак в городе Актау. Соответствующей информацией поделился корреспондент издания Sputnik Казахстан.

Журналист заявил, что с утра на площади Ынтымак находятся не больше 100 человек. По словам сотрудника издания, многие демонстранты ночевали в этом месте. Корреспондент подчеркнул, что люди грелись у костра.

По его словам, на территории площади установлены две юрты. Демонстранты с утра начали самостоятельно подметать улицы и выбрасывать мусор. В данный момент никто из участников протеста не выступает, отметил источник. Сотрудников правоохранительных органов не видно.

Ранее стало известно, что во время массовых беспорядков ранения получили 216 военнослужащих Национальной гвардии Казахстана. Всех пострадавших доставили в больницы.

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Казахстан протесты беспорядки
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