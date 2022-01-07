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Власти Казахстана ввели критический уровень террористической угрозы

Происшествия
Власти Казахстана ввели критический уровень террористической угрозы
Prt Scr youtube.com  /  Yüksəliş TV

Нур-Султан, 7 января. Правительство Казахстана ввело критический уровень террористической опасности на территории всей республики. Соответствующей информацией поделилось агентство Тенгриньюс, ссылаясь на антитеррористический центр.

Массовые беспорядки на территории Казахстана начались с первых чисел нового года. Причина протестов жителей страны заключается в двукратном увеличении стоимости сжиженного газа. Однако акции быстро переросли в массовые беспорядки, во время которых экстремисты совершали атаки на правительственные здания, грабили социально значимые объекты и нападали на сотрудников правоохранительных органов.

Национальная гвардия Казахстана ранее сообщила, что экстремисты используют гладкоствольные ружья во время атак. Террористы также берут в руки арматуры и бросают «коктейли Молотова».

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