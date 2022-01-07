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Нацгвардия: погромщики используют гладкоствольные ружья и арматуру в Казахстане

Происшествия
Нацгвардия: погромщики используют гладкоствольные ружья и арматуру в Казахстане
pxhere.com

Нур-Султан, 7 января. Участники беспорядков в Казахстане применяют «коктейли Молотова», зажигательные смеси, гладкоствольные ружья, трубы и арматуру, сообщили в Нацгвардии республики.

Протесты в Казахстане начались в первых числах января. Сначала на улицы вышли жители расположенных на западе страны городов Жанаозен и Актау. Уже 4 и 5 января протестные акции переросли в массовые беспорядки, в том числе в крупнейших городах республики.

За время беспорядков в Казахстане были уничтожены 26 вооруженных преступников, еще 18 получили ранения. Задержаны более 3 тысяч человек, сообщили в МВД Казахстана.

Неспокойная обстановка в стране усугубляется поведением погромщиков, некоторые из которых нападают на правоохранителей и отбирают у них оружие. На снятом в Актау видео толпа окружила бойцов, отбирая у них оружие и амуницию.

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Казахстан беспорядки нацгвардия
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