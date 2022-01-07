Ранения во время беспорядков в Алма-Ате и Шымкенте получили 216 нацгвардейцев

Алма-Ата, 7 января. Более 200 военнослужащих Нацгвардии Казахстана получили ранения в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате и Шымкенте.

Все пострадавшие находятся в больницах. В том числе у солдат наблюдаются огнестрельные ранения, переломы и черепно-мозговые травмы. Нацгвардия Казахстана сообщила, что участники беспорядков использовали против силовиков гладкоствольные ружья, «коктейли Молотова», трубы и арматуру.

Ранее МВД Казахстана сообщило о ликвидации 26 вооруженных преступников. Задержаны более 3 тысяч человек.