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Аналитик Метер назвал продвижение НАТО на восток опасным шагом

Политика
Аналитик Метер назвал продвижение НАТО на восток опасным шагом
Федеральное агентство новостей

Загреб, 7 января. Безоговорочное наступление НАТО на восток является следствием опасной политики, поскольку было понятно, что рано или поздно Россия ответит. Об этом заявил политический аналитик Зоран Метер.

Еще в 1997 году американский дипломат Джордж Кеннан отметил, что движение коллективного Запада в сторону России будет фатальной ошибкой. Этот шаг спровоцирует Россию двигаться в том направлении, которое США совсем не захотят увидеть. Итог — президент РФ Владимир Путин провел «красную черту». Об этом пишет хорватское издание Geopolitika.news.

«Он совершенно ясно дал понять, что не позволит Киеву вступить в НАТО. Для мирного решения этого вопроса он предложил президенту Байдену дать России гарантии того, что Украина не вступит в военный альянс», — отметил автор.

Аналитик Метер назвал продвижение НАТО на восток опасным шагом
ФБА «Экономика сегодня» /

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласился с этим утверждением. Он считает, что Североатлантический альянс может принимать любые государства. Однако, по мнению, эксперта, президент США Джо Байден фактически бросил Украину под поезд.

«Нынешние события — следствие той "самой фатальной" ошибки», — резюмировал Метер.

Ранее британская газета Financial Times написала статью, в которой утверждает, что Соединенные Штаты утратили возможность занять главенствующую роль в украинском вопросе. Теперь с позиции силы может говорить Москва.

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нато восток зоран метер
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