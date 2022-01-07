Больше половины немцев поддержали «Северный поток — 2»

Берлин, 7 января. Порядка 60% немцев поддержали российский газопровод «Северный поток — 2».

Результаты социологического исследования были опубликованы 6 января. Согласно результатам, за проект выступают 70% жителей Германии на востоке и 57% в западной части. Однако против газопровода выступает 28% немцев: 30% на западе и 18% на востоке. Об этом сообщает телеканал ARD.

Наибольшее количество противников проекта среди сторонников партии «зеленые»: 55% против газопровода и 34% — за. При этом самое большое число его сторонников приходится на партию «Альтернатива для Германии» — 86% при 8% выступающих против него.

Ранее Белый дом выступил против новых санкций по российскому газопроводу «Северный поток — 2», которые до середины января планирует обсудить сенат. Новые санкции могут подорвать единство среди европейских союзников в критически важный момент. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.