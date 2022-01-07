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Пользователи Telegram высмеяли Псаки за речь о непричастности США к событиям в Казахстане

Политика
Пользователи Telegram высмеяли Псаки за речь о непричастности США к событиям в Казахстане
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 7 января. Соединенные Штаты Америки не имеют отношения к акциям протеста в Казахстане. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Речь представителя американского правительства вызвала бурную реакцию в украинских соцсетях. Пользователи выразили свое мнение в каналах Telegram.

«Да-да. И на Украине они тоже ни при чем…» — с сарказмом отреагировал Александр.

Дима Б. не удивился бы, если бы Псаки сказала, что протестов вообще нет. Возможен вариант, что в этом виноват оказался бы Кремль.

«Ага, они же никогда не вмешивались во внутренние дела других государств», — шутит Oleg.

Один из читателей вспомнил, как США говорили нечто подобное в 2013 году, когда на Украине начался Майдан. Зам госсекретаря США Виктория Нуланд в то время там оказалась совершенно «случайно».

«Всегда один и тот же сценарий, страны разные, а режиссер у них один», — добавила Yuliya S.

Ранее депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в интервью для ФАН рассказал, что поддержкой массовых беспорядков в Казахстане американцы пытаются навредить своему главному экономическому конкуренту — Китаю.

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Казахстан сша псаки
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