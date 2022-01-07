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Патриарх Кирилл молится за установление мира в Казахстане

Общество
Патриарх Кирилл молится за установление мира в Казахстане
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 7 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что молится за установление мира в Казахстане.

Он указал на необходимость самоограничения в требованиях и в стремлениях участников конфликта. Патриарх отметил, что молится в меру своих сил, а также надеется, что бог проявит милость к казахстанцам.

«Но в ответ на Божье благоволение люди должны со своей стороны употреблять усилия, чтобы быть достойными божественного благоволения, а поэтому всякое установление мира там, где мира нет, требует огромных усилий, и в первую очередь всегда от тех, кто вовлечен в конфликт, требует некоего самоограничения в своих требованиях, в своих стремлениях», — добавил патриарх Кирилл в проповеди после рождественской службы в храме Христа Спасителя.

Ранее стало известно, что силовики продолжают зачистку улиц Алма-Аты от мародеров, которая сильнее других городов пострадала от погромов и беспорядков.

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