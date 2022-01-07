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Все административные здания взяты под контроль в Казахстане

Общество
Все административные здания взяты под контроль в Казахстане
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Нур-Султан, 7 января. Здания, в которых расположены офисы городских и районных акиматов, отделения полиции Казахстана, взяты под контроль. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

Вот уже вторые сутки идет специальная операции по зачистке Алма-Аты от бандитов. На протяжение ночи была слышна стрельба. К утру в отдельных районах до сих пор раздаются выстрелы.

«На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала "Мир", есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице», — сообщает гостелеканал.

За время беспорядков 26 вооруженных преступников были уничтожены в Казахстане, еще 18 ранены. Задержаны более 3 тысяч человек. Об этом сообщает гостелеканал со ссылкой на МВД.

Ранее сообщалось, что силовики продолжают зачистку улиц от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков в охваченной беспорядками Алма-Ате. Протесты в Казахстане начались в первых числах января. Сначала на улицы вышли жители расположенных на западе страны города Жанаозен и Актау. Уже 4 и 5 января акции переросли в массовые беспорядки, в том числе в крупнейших городах республики.

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Казахстан полиция беспорядки
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