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Террористы оказывают ожесточенное сопротивление в Алма-Ате

  /   Обновлено: 07 января 2022 07:00
Происшествия
Террористы оказывают ожесточенное сопротивление в Алма-Ате
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Алма-Ата, 7 января. Силовики продолжают масштабную зачистку в Алма-Ате на фоне беспорядков. Власти города сообщили, что террористические группы оказывают ожесточенное сопротивление. Информацию об этом передает издание «Интерфакс-Казахстан».

Антитеррористическая операция в городе продолжается. Известно, что около 30 радикалов были ликвидированы, еще 30 были ранены, пишет казахстанское отделение «Интерфакса».

Массовые беспорядки начались в Казахстане 2 января и продолжаются до сих пор. Причиной протестов стало резкое повышение цен на сжиженный газ.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев на этом фоне распустил правительство. Также в республике было введено чрезвычайное положение.

Кроме того, стало известно, что международный аэропорт Алма-Аты не будет функционировать до обеда пятницы, 7 января.

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террористы протесты алма-ата беспорядки в казахстане
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