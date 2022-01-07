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Президент Казахстана Токаев провел заседание контртеррористического штаба

Политика
Президент Казахстана Токаев провел заседание контртеррористического штаба
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 7 января. Контртеррористического штаб собрался на заседание в очередной раз. Возглавляет его глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Во время собрания казахский лидер заявил, что в стране началась операция антитеррор. Правоохранители ведут напряженную работу.

«Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил президент.

Ранее, на фоне протестов в стране, Токаев выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд важных заявлений. Президент анонсировал продолжение политических реформ, пообещал «действовать жестко» и оставаться в столице, а также осудил «толпы бандитствующих элементов», которые «издеваются над военнослужащими».

Кроме того, Токаев сообщил о своем вступлении в должность председателя Совета безопасности. Ранее эту должность пожизненно занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Казахстан антитеррор токаев
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