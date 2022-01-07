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Участники беспорядков продолжают отбирать оружие у силовиков в Казахстане

Происшествия
Участники беспорядков продолжают отбирать оружие у силовиков в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  RT

Нур-Султан, 7 января. Неспокойная обстановка в Казахстане усугубляется поведением погромщиков. Некоторые идут на крайние меры, нападают на правоохранителей и отбирают у них оружие.

Кадры прислали в редакцию Sputnik Казахстан. На них видно, как толпа окружила бойцов, кричит и отнимает все, что можно отнять.

Протесты начались в Казахстане 2 января. Митингующие устроили настоящий погром. Они поджигают служебные машины и избивают не только силовиков, но и мирных граждан. В ходе митингов пострадали более 500 человек, среди них много пожилых и женщин.

Уступки правительства по снижению цен на топливо не повлияли на ситуацию. Молодчики уже добрались до оружейного магазина. Протестующие ранее подожгли резиденцию президента. Также там слышались выстрелы.

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Казахстан оружие беспорядки
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