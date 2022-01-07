Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 08:09
08:08
Происшествия
Автомобиль получил повреждения в результате падения льда с моста в Петербурге
08:02
Происшествия
Власти Казахстана ввели критический уровень террористической угрозы
08:00
Политика
Казахстан вместил бы в себя ЕС: названы сходства и различия протестов в Минске и Алма-Ате
08:00
Весь мир
Эрдоган настраивает народ Турции на гражданскую войну
07:55
Происшествия
Нацгвардия: погромщики используют гладкоствольные ружья и арматуру в Казахстане
07:53
Общество
Ранения во время беспорядков в Алма-Ате и Шымкенте получили 216 нацгвардейцев
07:36
Общество
Невролог Орлов порекомендовал не вставать резко после пробуждения
07:34
Политика
Аналитик Метер назвал продвижение НАТО на восток опасным шагом
07:19
Экономика
Больше половины немцев поддержали «Северный поток — 2»
07:14
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Псаки за речь о непричастности США к событиям в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Звезда «Сокровища нации» сомневается в выходе третьей части

  /   Обновлено: 07 января 2022 06:48
Шоу-бизнес
Звезда «Сокровища нации» сомневается в выходе третьей части
flickr.com  /  Siebbi / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 7 января. Приключенческий фильм «Сокровище нации — 3» вряд ли будет снят. Об этом заявила голливудская актриса Диана Крюгер.

Артистка воплотила на экранах роль доктора Абигейл Чейз. Вышедшая в 2004 году кинолента получила положительные отзывы и собрала хорошую кассу, благодаря чему студия Disney запустила в разработку сиквел, который также оказался успешным. Об этом пишет ScreenRant.

Режиссер Джон Тертелтауб сначала заявил, что не будет заниматься разработкой триквела. Однако позже он подтвердил, что и киностудия, и съемочная команда хотят создать еще одно продолжение «Сокровища нации». Однако звезда оригинальной киноленты сомневается, что оно увидит свет.

«Я действительно не знаю. Никто никогда не связывался со мной по поводу третьего фильма, так что я не знаю. Я чувствую, что в этот момент мы слишком стары. Я не знаю. Я имею в виду, я бы сказала: "Никогда не говори никогда", но прошло много времени, понимаете?» — отметила актриса.

Ранее актер Николас Кейдж рассказал, как отчаянно пытался уговорить своего дядю и режиссера Фрэнсиса Форда Копполу дать ему роль в триквеле «Крестного отца».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Сокровища нации» сомневается в выходе третьей части
кино сокровище нации диана крюгер
Комментировать