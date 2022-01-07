Звезда «Сокровища нации» сомневается в выходе третьей части

Лос-Анджелес, 7 января. Приключенческий фильм «Сокровище нации — 3» вряд ли будет снят. Об этом заявила голливудская актриса Диана Крюгер.

Артистка воплотила на экранах роль доктора Абигейл Чейз. Вышедшая в 2004 году кинолента получила положительные отзывы и собрала хорошую кассу, благодаря чему студия Disney запустила в разработку сиквел, который также оказался успешным. Об этом пишет ScreenRant.

Режиссер Джон Тертелтауб сначала заявил, что не будет заниматься разработкой триквела. Однако позже он подтвердил, что и киностудия, и съемочная команда хотят создать еще одно продолжение «Сокровища нации». Однако звезда оригинальной киноленты сомневается, что оно увидит свет.

«Я действительно не знаю. Никто никогда не связывался со мной по поводу третьего фильма, так что я не знаю. Я чувствую, что в этот момент мы слишком стары. Я не знаю. Я имею в виду, я бы сказала: "Никогда не говори никогда", но прошло много времени, понимаете?» — отметила актриса.

Ранее актер Николас Кейдж рассказал, как отчаянно пытался уговорить своего дядю и режиссера Фрэнсиса Форда Копполу дать ему роль в триквеле «Крестного отца».