Президент Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым

Нур-Султан, 7 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил православных жителей страны с Рождеством Христовым.

Рождество олицетворяет собой многовековые традиции добра, милосердия, любви и заботы о ближнем. В поздравлении глава государства отметил, что всем гражданам страны необходимо проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране.

Токаев выразил уверенность, что все трудности и испытания будут преодолены совместными усилиями. Он подчеркнул, что главное достояние казахстанцев — единство.

Ранее казахстанский лидер выразил благодарность ОДКБ за помощь в урегулировании ситуации в стране, сложившейся на фоне массовых беспорядков.