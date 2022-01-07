МВД Казахстана сообщило о ликвидации 26 вооруженных преступников

Нур-Султан, 7 января. За время беспорядков 26 вооруженных преступников были уничтожены в Казахстане, еще 18 ранены.

Во время массовых беспорядков в Казахстане задержали более 3 тысяч человек. Об этом сообщает гостелеканал со ссылкой на МВД.

Ранее сообщалось, что силовики продолжают зачистку улиц от мародеров и зачинщиков массовых беспорядков в охваченной беспорядками Алма-Ате. Протесты в Казахстане начались в первых числах января. Сначала на улицы вышли жители расположенных на западе страны города Жанаозен и Актау. Уже 4 и 5 января акции переросли в массовые беспорядки, в том числе в крупнейших городах республики.