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Минторговли: в Казахстане имеется достаточный запас основных продуктов

Экономика
Минторговли: в Казахстане имеется достаточный запас основных продуктов
ИА «Политика Сегодня»  /  Владимир Ягудаев

Нур-Султан, 7 января. Казахстан, несмотря на массовые волнения на территории страны, имеет достаточные запасы продовольственных продуктов. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Министерство торговли заявило, что возводятся все условия, которые нужны для бесперебойных поставок продуктов питания. Жителей Казахстана призвали не беспокоиться из-за дефицита продовольствия и спекуляций на торговых точках.

Ранее на территории Нур-Султана восстановили доступ к проводному интернету. На территории столицы Казахстана невозможно было выйти в Сеть с вечера четверга, 6 января.

Беспорядки в Казахстане начались в первых датах текущего года. Причина митингов заключается в подорожании газа.

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Казахстан беспорядки продукты
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