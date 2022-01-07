Минторговли: в Казахстане имеется достаточный запас основных продуктов

Нур-Султан, 7 января. Казахстан, несмотря на массовые волнения на территории страны, имеет достаточные запасы продовольственных продуктов. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Министерство торговли заявило, что возводятся все условия, которые нужны для бесперебойных поставок продуктов питания. Жителей Казахстана призвали не беспокоиться из-за дефицита продовольствия и спекуляций на торговых точках.

Ранее на территории Нур-Султана восстановили доступ к проводному интернету. На территории столицы Казахстана невозможно было выйти в Сеть с вечера четверга, 6 января.

Беспорядки в Казахстане начались в первых датах текущего года. Причина митингов заключается в подорожании газа.