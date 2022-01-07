DIsney будет продвигать «Шан-Чи» на Оскар

Лос-Анджелес, 7 января. Кинокомпания Disney планирует выдвигать кинококомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» на премию «Оскар».

Кинолента стартовала в прокате в сентябре 2021 года. В ней рассказывается о мастере боевых искусств, который пытается жить обычной жизнью, вдали от своего отца, являющегося главарем организации «Десять колец». Однако прошлое постоянно преследует его, что приводит к череде событий. Об этом сообщает ScreenRant.

Кинолента получила преимущественно положительные отзывы от зрителей и критиков. Источники сообщают, что студия Disney начала свою кампанию по продвижению «Шан-Чи». Компания просит Академию рассмотреть кинокомикс в 15 категориях, что теоретически дает ему возможность получить каждую крупную награду, на которую он имеет право рассчитывать как полнометражный фильм.

Федеральное агентство новостей /

Это не единственная кинолента Marvel, которая будет выдвигаться на главную кинопремию. Disney собирается продвигать и остальные фильмы, вышедшие в 2021 году: «Вечные», «Черная вдова» и «Человек-паук: Нет пути домой».

Ранее актриса Хэлли Бейли рассказала, что была шокирована фактом приглашения на прослушивание на роль в экранизации «Русалочки» от Disney. Она, как и многие другие фанаты, представляла себе Ариэль в ином образе.