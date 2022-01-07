DIsney будет продвигать «Шан-Чи» на Оскар

Лос-Анджелес, 7 января. Кинокомпания Disney планирует выдвигать кинококомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» на премию «Оскар».
Кинолента стартовала в прокате в сентябре 2021 года. В ней рассказывается о мастере боевых искусств, который пытается жить обычной жизнью, вдали от своего отца, являющегося главарем организации «Десять колец». Однако прошлое постоянно преследует его, что приводит к череде событий. Об этом сообщает ScreenRant.
Кинолента получила преимущественно положительные отзывы от зрителей и критиков. Источники сообщают, что студия Disney начала свою кампанию по продвижению «Шан-Чи». Компания просит Академию рассмотреть кинокомикс в 15 категориях, что теоретически дает ему возможность получить каждую крупную награду, на которую он имеет право рассчитывать как полнометражный фильм.
Это не единственная кинолента Marvel, которая будет выдвигаться на главную кинопремию. Disney собирается продвигать и остальные фильмы, вышедшие в 2021 году: «Вечные», «Черная вдова» и «Человек-паук: Нет пути домой».
Ранее актриса Хэлли Бейли рассказала, что была шокирована фактом приглашения на прослушивание на роль в экранизации «Русалочки» от Disney. Она, как и многие другие фанаты, представляла себе Ариэль в ином образе.