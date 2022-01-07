Аэропорт Алма-Аты не будет функционировать до обеда 7 января

Алма-Ата, 7 января. Воздушная гавань на территории города Алма-Ата не будет функционировать до обеда пятницы, 7 января. Соответствующей информацией поделился телеканал «Хабар 24».

Пассажиры рейса из Алма-Аты в Москву недавно провели всю ночь в самолете. Причина этого заключается в захвате воздушной гавани.

Судно компании Air Astana всю ночь находилось на взлетно-посадочной полосе. Пассажирам удалось выбраться из самолета лишь в 11:00.

В салоне самолета находились 50 российских граждан. После инцидента их разместили в гостиницах. Аэропорт в Алма-Ате захватили преступники во время массовых беспорядков. Волнения в Казахстане начались из-за повышения цен на газ.