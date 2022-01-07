Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 06:41
06:30
Происшествия
МВД Казахстана сообщило о ликвидации 26 вооруженных преступников
06:29
Экономика
Минторговли: в Казахстане имеется достаточный запас основных продуктов
06:21
Шоу-бизнес
DIsney будет продвигать «Шан-Чи» на Оскар
06:20
Общество
Аэропорт Алма-Аты не будет функционировать до обеда 7 января
06:17
Происшествия
Тело человека и сожженные автомобили лежат на площади Республики в Алма-Ате после зачистки
06:11
Общество
Огромные очереди в продуктовые магазины образовались в казахстанском Талдыкоргане
06:06
Общество
Доступ к проводному интернету возобновлен в Нур-Султане
06:04
Общество
«Sputnik Казахстан»: обстановка в Алма-Ате спокойная
06:00
Экономика
Крым сможет привлечь 170 млрд инвестиций благодаря созданию новых туристических кластеров
05:53
Происшествия
Силовики продолжают зачистку в Алма-Ате
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аэропорт Алма-Аты не будет функционировать до обеда 7 января

Общество
Аэропорт Алма-Аты не будет функционировать до обеда 7 января
Global Look Press  /  Sebastian Gollnow / dpa

Алма-Ата, 7 января. Воздушная гавань на территории города Алма-Ата не будет функционировать до обеда пятницы, 7 января. Соответствующей информацией поделился телеканал «Хабар 24».

Пассажиры рейса из Алма-Аты в Москву недавно провели всю ночь в самолете. Причина этого заключается в захвате воздушной гавани.

Судно компании Air Astana всю ночь находилось на взлетно-посадочной полосе. Пассажирам удалось выбраться из самолета лишь в 11:00.

В салоне самолета находились 50 российских граждан. После инцидента их разместили в гостиницах. Аэропорт в Алма-Ате захватили преступники во время массовых беспорядков. Волнения в Казахстане начались из-за повышения цен на газ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Аэропорт Алма-Аты не будет функционировать до обеда 7 января
Казахстан самолет аэропорт
Комментировать