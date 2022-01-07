Тело человека и сожженные автомобили лежат на площади Республики в Алма-Ате после зачистки

Алма-Ата, 7 января. Sputnik Казахстан сообщил о ситуация на площади Республики в Алма-ате на утро пятницы. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Пытающиеся проехать в этот район машины силовики разворачивают. Если водители на указания не реагируют, то делаются предупредительные выстрелы в воздух. Протестующих на площади нет.

Можно увидеть на площади около десяти разбитых машин со стороны проспекта Назарбаева. Вероятно, это последствия зачистки ночью. Судя по всему, митингующие на автомобилях пытались скрыться или пойти на таран.

Около площади, на тротуаре лежит тело мужчины. Корреспондент Sputnik Казахстан полагает, что это один из протестующих.

Людей на улицах практически нет - не видно ни силовиков, ни протестующих. Периодически слышны выстрелы.

Улицы очищены от баррикад. Кое-где собран крупный мусор.

Алма-Ата является городом, который больше всех пострадал от массовых беспорядков. Еще несколько часов назад местные СМИ сообщали, что в некоторых районах были слышны громкие взрывы и выстрелы.